التحالف العربي: "الحوثيون" أطلقوا 149 صاروخا على السعودية

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، إن "الحوثيون" أطلقوا 149 صاروخا على السعودية، حتى الآن.

وأضاف المالكي، اليوم الاثنين 11 يونيو / حزيران: "تم إحباط تهريب أموال وجوازات سفر مزورة إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران"، مشيرا إلى أن الشعب اليمني يرفض الأعمال التخربية التي يقومون بها.

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن.. 17 غارة للتحالف على محافظة الحديدة

وأدن المتحدث باسم التحالف العربي ما وصفه بـ"تهديدات الميليشيات الحوثية للمنظمات الإنسانية والإغاثية"، مشيرا إلى أن نحو 5 ملايين يمني استفادوا من مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة حتى اليوم.

وأضاف: "ميناء الحديدة أصبح نقطة لتهريب الأسلحة بيد الحوثيين"، مشيرا إلى أن جهود التحالف مع المبعوث الأممي لليمن لإعطاء فرصة للحل السياسي تصطدم دائما بتعنت الحوثيين.

وحول اتهام منظمة أطباء بلا حدود، التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بالهجوم على مركز طبي تابع لها غربي اليمن، قال المالكي إن المنظمة قدمت اعتذارا رسميا عن اتهاماتها.

عاجل | متحدث #التحالف: إطلاق 149 صاروخا حوثيا على المملكة حتى اليوم. #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 11, 2018

وكتبت المنظمة على "تويتر" اليوم الاثنين، أن هذا الهجوم الذي وقع صباح اليوم على مركز معالجة الكوليرا التابع لمنظمة أطباء بلا حدود في عبس من قبل التحالف السعودي والإماراتي يظهر عدم احترام كامل للمرافق الطبية والمرضى"، مضيفة "سواء كان مقصودا أو نتيجة إهمال، هذا غير مقبول على الإطلاق"، دون أن توضح كيفية تنفيذ الهجوم.