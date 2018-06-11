الخارجية السعودية تحتفل بذكرى أول زيارة خارجية لولي العهد

حرصت وزارة الخارجية السعودية على الاحتفال بالزيارة الخارجية الأولى لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عقب مرور عام على توليه ولاية العهد.

ونشرت الخارجية السعودية عبر حسابها على موقع "تويتر"، تغريدة جاء بها صورة لولي العهد وهو يصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث كانت أول زيارة خارجية له إلى مصر.

وجددت الخارجية السعودية "العهد لولي العهد"، مؤكدة أنها ستكمل معه بناء المملكة لتصبح قوية ومزدهرة كما يتمناها الشعب السعودي.

#الذاكرة_الدبلوماسية | ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارته جمهورية #مصر العربية التي تعد أول زيارة خارجية يقوم بها بعد مبايعته ولياً للعهد pic.twitter.com/7yNuTGLjEq — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 11, 2018

واستعرض ولي العهد مع الرئيس السيسي قضايا المنطقة في اليمن وسوريا والتنسيق في مكافحة الإرهاب، إضافة لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأشار مسؤولو البلدين إلى أن الزيارة أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتم خلالها بحث المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.