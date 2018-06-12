لقاء ثلاثي بين الملك سلمان وولي عهده والسديس

التقى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، بالشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالسعودية.

واجتمع الملك سلمان وولي عهده بعدد من الأئمة والعلماء في قصر الصفاء بمكة المكرمة، أمس الاثنين 11 يونيو/ حزيران، حسب صحيفة "عرب نيوز".

واستقبل الملك سلمان وزير الحج السعودي، محمد بن صالح، ونواب الوزارة ورؤساء مجالس إدارات طوافة الحجاج.

السديس: مرور عام حافل بالإنجازات على مبايعة ولي العهد إنما يدل على أن هذه المهمة قد أسندت لرجل المهمات الصعبة pic.twitter.com/tRcKrOH5aQ — Ranen رنين (@RanenTeam) June 11, 2018

​وحضر الاستقبال، 21 أميرا سعوديا من بينهم الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.