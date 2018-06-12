لأول مرة منذ أزمة سقطرى... تفاصيل لقاء رسمي بين اليمن والإمارات استضافته السعودية

استقبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في مقر إقامته بالمملكة العربية السعودية، وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، في أول لقاء رسمي بين البلدين منذ اندلاع أزمة جزيرة سقطرى.

وقال معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن هادي ناقش مع الوزير الإماراتي الأوضاع في اليمن.

وتابع الإرياني "اللقاء يعبر عن عمق العلاقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي أساسها الهوية الواحدة والمصير المشترك".

فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي يُستقبل بمقر إقامته بمكة المكرمة وزير الخارجيه الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان

في لقاء اخوي مثمر يعبر عن عمق العلاقه التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين التي اساسها الهوية الواحده والمصير المشترك — معمر الإرياني (@ERYANIM) June 11, 2018

وأضاف "تضمن اللقاء تناول العلاقات الأخوية بين اليمن و دولة الإمارات والجهود المشتركة في إطار تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والتطورات المتعلقة بتكثيف الجهود لتحرير باقي المناطق اليمنية التي لازالت ترزح تحت سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

وأكمل "كما تناول اللقاء الجهود المخلصة لدول تحالف دعم الشرعية لاستتباب الأمن والاستقرار في المناطق المحررة وتمكين أجهزة الدولة من إدارة تلك المناطق".

٢-ستتضمن اللقاء تناول العلاقات الأخوية بين اليمن و دولة الإمارات والجهود المشتركة في إطار تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربيه السعوديه والتطورات المتعلقة بتكثيف الجهود لتحرير باقي المناطق اليمنية التي لازالت ترزح تحت سيطرة المليشيات الحوثية الارهابيه المدعومة من ايران. — معمر الإرياني (@ERYANIM) June 11, 2018

ويأتي اللقاء عقب جلسة مشاورات جمعت الرئيس اليمني والعاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، كما من المقرر أن يتوجه الرئيس هادي في زيارة لدولة الإمارات تلبية لدعوة من ولي العهد محمد بن زايد.

وتتهم الحكومة اليمنية، الإمارات بدعم فصائل مسلحة في الجنوب والغرب، تعمل بمعزل عن الجيش الوطني الشرعي وقيادته.

٣-كما سيتناول اللقاء الجهود المخلصة لدول تحالف دعم الشرعية لإستتباب الامن والاستقرار في المناطق المحررة وتمكين اجهزة الدولة من إدارة تلك المناطق. — معمر الإرياني (@ERYANIM) June 11, 2018

واتهم رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، الإمارات باحتلال جزيرة سقطرى، قبل أن تتدخل المملكة لإنهاء الأزمة.