رسالة عاجلة من الملك سلمان إلى ملك البحرين

وجه الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء 12 يونيو/ حزيران رسالة إلى ملك البحرين.

وأرسل الملك سلمان برقية تعزيه إلى ملك البحرين حمد بن عيىسى الخليفة، وذلك في وفاة الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة.

جلالة الملك المفدى يتقبل التعازي من سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بوفاة سمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة #البحرين pic.twitter.com/4Xyb50R4oG — كلنا آل خليفه (@IloveAlKhalifa1) June 11, 2018

وقدم ولى العهد محمد بن سلمان تعازيه إلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني وفي وفاة الشيخة هالة بن دعيج آل خليفة.