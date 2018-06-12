رسالة عاجلة من الملك سلمان إلى ملك البحرين

وأرسل الملك سلمان برقية تعزيه إلى ملك البحرين حمد بن عيىسى الخليفة، وذلك في وفاة الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة.
#خادم_الحرمين_الشريفين يعزي ملك مملكة #البحرين في وفاة الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة.#قناة_السعودية pic.twitter.com/tsBHUMv6He— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) June 11, 2018
جلالة الملك المفدى يتقبل التعازي من سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بوفاة سمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة #البحرين pic.twitter.com/4Xyb50R4oG— كلنا آل خليفه (@IloveAlKhalifa1) June 11, 2018
وقدم ولى العهد محمد بن سلمان تعازيه إلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني وفي وفاة الشيخة هالة بن دعيج آل خليفة.
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