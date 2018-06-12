الجيش اليمني يطلق عملية عسكرية واسعة... هذه تفاصيلها

أعلن الجيش اليمني عن عملية عسكرية واسعة لاستعادة مناطق من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وأفاد مصدر عسكري في محافظة الجوف لوكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش أطلق يوم الاثنين 11 يونيو/ حزيران، عملية واسعة لاستعادة مناطق يسيطر عليها مسلحو أنصار الله في مديرية المتون غرب الجوف.

وأضاف المصدر "القوات الحكومية حققت تقدما كبيرا وسيطرت على الجبهة الجنوبية للمجمع الحكومي في مديرية المتون، عقب معارك عنيفة مع أنصار الله، تكبدوا خلالها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

وأشار المصدر إلى أن "طيران التحالف استهدف بسلسلة غارات، آليات وعربات لمسلحي أنصار الله أسفرت عن إعطابها ومقتل وإصابة من كان عليها".

في الأثناء، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء: "قوات الرئيس هادي نفذت اليوم ثلاث عمليات زحف باتجاه مواقع سيطر عليها مسلحو أنصار الله في منطقة مزوية شمال مديرية المتون خلال اليومين الماضيين".

وأكد المصدر "مسلحو أنصار الله تمكنوا من صد محاولات زحف قوات هادي وأوقعوا العديد من القتلى والجرحى في صفوف المهاجمين".

وكانت القوات الحكومية أعلنت في بيان للمنطقة العسكرية السادسة، مديرية المتون منطقة عسكرية، وأنه سيتم استهدافها بالطيران والمدفعية.