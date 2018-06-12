الحكومة السعودية تعتزم زيادة متوسط أعمار مواطنيها

تعتزم الحكومة السعودية اتباع استراتيجية صحية من شأنها رفع متوسط أعمار مواطنيها بشكل ملحوظ بحلول عام 2030، ما سيمثل نقلة نوعية داخل المجتمع السعودي.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية أنها اطلعت على تفاصيل استراتيجية لوزارة الصحة السعودية تهدف إلى زيادة متوسط أعمار السعوديين من 74 إلى 80 عاما.

© REUTERS / Faisal Al Nasser السعودية تستحوذ على ربع الاحتياطي العالمي من العملات الأجنبية

وتتضمن الخطة الحكومية التركيز على التوعية بأهمية نمط حياة صحي من خلال كشف خطر بعض السلوكيات الخاطئة كالتدخين وقلة ممارسة الرياضة، والإكثار من السكريات، والاعتماد المبالغ فيه على المضادات الحيوية، والخوف من إجراء الفحوص المبكرة.

وتعمل وزارة الصحة في الوقت الحالي على إجراء مسح ميداني لمئات الآلاف من الأسر في مختلف مناطق المملكة كافة، وداخل المجمعات التعليمية، بهدف بناء قاعدة بيانات تتضمن أكثر الأمراض شيوعا داخل المجتمع وبحسب تصنيف منطقتها وفئاتها العمريّة، إضافة إلى معرفة مسببات تلك الأمراض.

وأعدت الوزارة نموذجا جديدا للرعاية الصحية الجديد لمراقبة الحصول على التطعيمات الضرورية، وزيارة المواطن للمراكز الصحية، وذلك عبر السجل الطبي الإلكتروني، ما يتيح إمكانية التواصل مع المواطن وإبلاغه بضرورة مراجعة العيادات متى ما استدعت حالته الصحية ذلك، والاطلاع على نوعية الأدوية المصروفة له ومراجعتها للتأكد من أنها تناسبه ولا تتعارض مع أي أدوية أخرى قد يتناولها.