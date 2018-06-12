الحكومة السعودية تعتزم زيادة متوسط أعمار مواطنيها

وقالت صحيفة "سبق" السعودية أنها اطلعت على تفاصيل استراتيجية لوزارة الصحة السعودية تهدف إلى زيادة متوسط أعمار السعوديين من 74 إلى 80 عاما.
وتعمل وزارة الصحة في الوقت الحالي على إجراء مسح ميداني لمئات الآلاف من الأسر في مختلف مناطق المملكة كافة، وداخل المجمعات التعليمية، بهدف بناء قاعدة بيانات تتضمن أكثر الأمراض شيوعا داخل المجتمع وبحسب تصنيف منطقتها وفئاتها العمريّة، إضافة إلى معرفة مسببات تلك الأمراض.
وأعدت الوزارة نموذجا جديدا للرعاية الصحية الجديد لمراقبة الحصول على التطعيمات الضرورية، وزيارة المواطن للمراكز الصحية، وذلك عبر السجل الطبي الإلكتروني، ما يتيح إمكانية التواصل مع المواطن وإبلاغه بضرورة مراجعة العيادات متى ما استدعت حالته الصحية ذلك، والاطلاع على نوعية الأدوية المصروفة له ومراجعتها للتأكد من أنها تناسبه ولا تتعارض مع أي أدوية أخرى قد يتناولها.
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