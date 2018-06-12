الجيش التركي يدمر أهدافا في شمال العراق

أعلن الجيش التركي، اليوم الثلاثاء، أنه دمر 12 هدفا لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق في ضربات جوية خلال الليل حيث يكثف الجيش عملياته ضد أهداف المقاتلين الأكراد في منطقة قنديل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، ذكر الجيش التركي أن الأهداف الواقعة في قنديل وهكورك وأفاسين-باسيان في شمال العراق تشمل ملاجئ ومخازن ذخيرة. وكثف الجيش التركي ضرباته في الآونة الأخيرة ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق حيث توجد قواعد للحزب في جبال قنديل.

وقال الجيش أيضا إنه جرى "تحييد" 34 مقاتلا في عمليات في شمال العراق بين الأول والثامن من يونيو/ حزيران. ويستخدم الجيش مصطلح "تحييد" للإشارة إلى العمليات التي يقتل أو يصاب أو يأسر خلالها مقاتلون.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يخوض انتخابات الرئاسة يوم 24 يونيو حزيران الجاري، إن تركيا ستجفف "مستنقع الإرهاب" في قنديل.

وتعتبر تركيا والولايات المتحدة وأوروبا حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

وبدأ الحزب تمردا قبل أكثر من ثلاثة عقود في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية.