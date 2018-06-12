بعد إبلاغها بهجوم عسكري "وشيك"... بشرى إماراتية عاجلة لليمنيين

فاجأ الهلال الأحمر الإماراتي، اليمنيين، ببشرى سارة، غداة إعلان صحيفة "الغارديان البريطانية"، عن وجود مذكرة تتضمن بلاغا من الإمارات، بهجوم عسكري، خلال الساعات المقبلة.