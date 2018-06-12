جدل في إحدى الدول الخليجية بعد رفع الأذان بشكل محرف (فيديو)

أثار حارس مسجد، الجدل، في إحدى الدول الخليجية بعد رفع الأذان بشكل محرف، ما اعتبره البعض خطأ فادحا وتحريفا لشعيرة الأذان، داعين وزارة الأوقاف للتحقيق في الحادثة.

ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، فقد أثار حارس مسجد بلبلة في الكويت بعد أن رفع الأذان بشكل محرف قائلاً "الله كويت أكبر".

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وقال مدير إدارة مساجد محافظة الأحمدي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور أحمد العتيبي، إن "الحادثة حصلت اجتهادا من الحارس الجديد للمسجد، وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات".

وأضاف: "الحارس الجديد للمسجد، وظنا منه أن المؤذن غاب عن رفع الأذان، اجتهد وتطوع في رفعه رغم عدم وجود مصلين في المسجد"، مشيراً إلى أن "الإدارة اتخذت فورا إجراءات بحق الحارس الجديد، وأحالته للتحقيق بعد التنبيه عليه"، كما أكد حرص الوزارة على العناية ببيوت الله ومرافقها والحفاظ عليها وعلى نظافتها وصيانتها.