العراق... تشغيل خط أنابيب نفط كركوك - بيجي - بغداد بطاقة 40 ألف برميل يوميا

أعلن وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، اليوم الثلاثاء، عن تأهيل وتشغيل الأنبوب الاستراتيجي الناقل للنفط الخام والممتد من حقول كركوك إلى بيجي ومنه إلى بغداد، بسعة تبلغ 40 ألف برميل يوميا.

بغداد- سبوتنيك. وقال اللعيبي، في بيان، "بتأهيل وتشغيل الأنبوب الاستراتيجي الناقل للنفط الخام (16) عقدة والممتد من حقول كركوك الى بيجي ومنه إلى بغداد بوقت قياسي ووفق الإمكانات المتوفرة"، مشيرا إلى إن "طاقة هذا الأنبوب تبلغ (40) ألف برميل باليوم، ويبلغ طوله أكثر من 180 كيلو متر".

© Photo / AA وزير الدفاع التركي يكشف موقف إيران من العملية العسكرية في شمال العراق

وأوضح اللعيبي "أن هذا الخط يجهز مصافي بيجي والدورة بالنفط الخام فضلا عن محطة القدس لتوليد الطاقة الكهربائية شمال بغداد"، مشددا على "الأهمية الاقتصادية لهذا الأنبوب الحيوي في تزويد المصافي بالنفط الخام والاستغناء عن نقله بالحوضيات مما يوفر هذه الأموال للخزينة الاتحادية".

وأشار وزير النفط إلى أن:

عملية تأهيل هذا الأنبوب شملت رفع آلاف المقذوفات والألغام والمخلفات الحربية التي زرعتها عصابات "داعش" على امتداد مساحات واسعة من الأنبوب.

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بعد السعودية، بطاقة إنتاجية قدرها 4.8 مليون برميل يوميا. وتعرضت حقول ومصافي النفط العراقية في شمالي وغربي البلاد للتخريب والتدمير الكامل، بعد استيلاء تنظيم "داعش" الإرهابي عليها منذ حزيران/يونيو 2014.

وأعلن العراق تحرير كافة أراضيه من قبضة التنظيم الإرهابي في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، فيما أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي بدء مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والتنمية في أنحاء البلاد.