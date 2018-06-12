العراق... تشغيل خط أنابيب نفط كركوك - بيجي - بغداد بطاقة 40 ألف برميل يوميا

بغداد- سبوتنيك. وقال اللعيبي، في بيان، "بتأهيل وتشغيل الأنبوب الاستراتيجي الناقل للنفط الخام (16) عقدة والممتد من حقول كركوك الى بيجي ومنه إلى بغداد بوقت قياسي ووفق الإمكانات المتوفرة"، مشيرا إلى إن "طاقة هذا الأنبوب تبلغ (40) ألف برميل باليوم، ويبلغ طوله أكثر من 180 كيلو متر".
وأشار وزير النفط إلى أن:
عملية تأهيل هذا الأنبوب شملت رفع آلاف المقذوفات والألغام والمخلفات الحربية التي زرعتها عصابات "داعش" على امتداد مساحات واسعة من الأنبوب.
والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بعد السعودية، بطاقة إنتاجية قدرها 4.8 مليون برميل يوميا. وتعرضت حقول ومصافي النفط العراقية في شمالي وغربي البلاد للتخريب والتدمير الكامل، بعد استيلاء تنظيم "داعش" الإرهابي عليها منذ حزيران/يونيو 2014.
وأعلن العراق تحرير كافة أراضيه من قبضة التنظيم الإرهابي في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، فيما أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي بدء مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والتنمية في أنحاء البلاد.
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