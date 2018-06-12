مفوضية الانتخابات بالعراق تطلب إلغاء تعيين القضاة المنتدبين لإداراتها

قال رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، اليوم الثلاثاء 12 يوينو/حزيران، إن مفوضية الانتخابات طالبت بإصدار "أمر ولائي"، لإيقاف عمل القضاة المنتديين لإدارة مفوضية الانتخابات، وذلك بعد الجدل الواسع، الذي دار حول نتائج الانتخابات البرلمانية.

بغداد — سبوتنيك. وذكر المحمودي في تصريح صحفي أن "المفوضية طلبت إجراء عاجلا بإصدار أمر ولائي لإيقاف تطبيق التعديل الثالث لقانون الانتخابات، أي إيقاف عمل القضاة المنتدبين التسعة في المفوضية، لحين بت المحكمة الاتحادية العليا بدستورية ذلك القانون، وأنها ستقوم بما يلزم من إجراءات قانونية لحسم الطعن على عجالة وفق القانون".

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق عين رئيسا جديدا لمجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاثنين الماضي، عملا بقرار مجلس النواب العراقي.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار: "أعلن مجلس القضاء الأعلى، عقد اجتماع للقضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين، وجرى خلاله تسمية الرئيس، ونائبه ومدير الدائرة الانتخابية".

وأوضح بيرقدار: أن "الاجتماع تضمن أيضا تسمية مقرر لمجلس المفوضين، وكذلك تسمية الناطق الإعلامي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كما تم مفاتحة مجلس قضاء إقليم كردستان لترشيح ثلاثة قضاة لإدارة مكاتب أربيل، والسليمانية، ودهوك".

وكان مجلس القضاء الأعلى عين، الأحد 10 يونيو/حزيران، 9 قضاة منتدبين للقيام بمهام إدارة مفوضية الانتخابات، ينتهي عملهم بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، تلبية لقرار البرلمان العراقي، الصادر الأربعاء 6 يونيو/حزيران.