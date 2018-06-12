السيسي: المساعي المصرية متواصلة لوقف تدهور الأوضاع في سوريا

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، 12 يونيه/حزيران، المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وأكد استمرار مساعي بلاده لوقف تدهور الأوضاع في سوريا والحفاظ على مقدرات الشعب السوري.

القاهرة — سبوتنيك. وشدد السيسي على أهمية تكاتف المجتمع الدولي للعمل على التوصل إلى حل شامل ودائم للأزمة السورية، مؤكداً في هذا الإطار دعم مصر لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي وحرصها على نجاحه في مهمته.

© Sputnik . Egyptian Presidency السيسي: نطالب بوقف فوري للحرب في سوريا

وصرح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، في بيان، بأن مبعوث الأمم المتحدة استعرض خلال اللقاء "آخر مستجدات الأوضاع في سوريا وجهود الأمم المتحدة للتوصل لتسوية سياسية للأزمة هناك"، مشيراً إلى أن "تداعيات استمرارها، أصبحت تمثل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي، فضلا عن آثارها الإنسانية الكارثية والتي أدت لمقتل الآلاف وتشريد الملايين من اللاجئين، موضحا أهمية بذل جميع الأطراف المعنية مساعيها لكسر الجمود الحالي في الأزمة السورية".

وحسب البيان، أكد "الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار مصر في مساعيها لوقف تدهور الأوضاع في سوريا والحفاظ على مقدرات الشعب السوري الشقيق، استنادا إلى موقفها الثابت من الأزمة والذي يتضمن ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة الأراضي السورية وكيان الدولة ومؤسساتها، وأهمية دعم إرادة وخيارات الشعب السوري في صياغة مستقبله، فضلا عن ضرورة العمل على مكافحة الإرهاب والقضاء على المنظمات الإرهابية".

وأضاف الناطق باسم الرئاسة المصرية، أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة أكد "أهمية الدور المصري في الشرق الأوسط باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى تطلعه لزيادة التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة، للعمل على كسر الجمود القائم في الأزمة، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من ثقل إقليمي ودولي واتصالات مع مختلف الأطراف".