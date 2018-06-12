محكمة بحرينية تقضي بسجن 9 أشخاص بتهمة إحراق دورية شرطة

أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، اليوم الثلاثاء، تسعة أشخاص، بينهم أربعة أعمارهم أقل من 18 عاماُ، باستهداف دورية أمنية في منطقة الدراز شمال غربي البلاد باستخدام زجاجات حارقة (مولوتوف)، ما تسبب في إلحاق الضرر فيها، وقررت سجنهم لمدد متفاوتة.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "الأيام"، أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن لمدة 7 سنوات على متهمين اثنين، و5 سنوات على ثلاثة، وسنتين على ثلاثة آخرين، وبحبس متهم واحد لمدة 3 سنوات.

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وألزمت المحكمة المتهمين من الأول وحتى السادس بالتضامن فيما بينهم بدفع مبلغ 1036.200 دينار (حوالي 2600 دولار أمريكي) قيمة التلفيات في دورية الشرطة.

وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم، إن المتهمين الخامس والسابع والثامن والتاسع لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر (السن القانونية)، وقت ارتكاب فعلتهم، ما تعين معه الإعمال بالعذر المخفف المبين بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات البحريني.

وبحسب الصحيفة، أقر المتهمون بأنهم اتفقوا فيما بينهم على مهاجمة الدورية في الوقت والزمان المحددين، وقاموا بإعداد العبوة الحارقة بأنفسهم.