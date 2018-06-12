سوريا تندد بقصف التحالف الدولي منازل مدنيين بريف الحسكة

بعثت الخارجية السورية رسالتين للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، تنديدا بقصف التحالف الدولي بقيادة واشنطن، لمنازل مدنيين في ريف الحسكة، شمال شرقي البلاد.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بيانا للخارجية، اليوم الثلاثاء، جاء فيه إنها وجهت "رسالة لأمين عام الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، حول قيام الطيران الحربي للتحالف الدولي غير الشرعي الذي تقوده واشنطن بقصف منازل المدنيين في تل الشاير بريف الحسكة ما أدى لاستشهاد 12 مدنيا من عائلة واحدة، وارتكابه جريمة بحق المدنيين الأبرياء، في أحد مخيمات اللاجئين العراقيين بقرية خويبيرة جنوب شرق الشدادي".

© AP Photo / French Army التحالف الدولي يقتل 10 مدنيين على الأقل في ريف الحسكة الجنوبي

وأضافت الخارجية "سوريا تطالب مجلس الأمن مجددا بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وإدانة هذه المجازر، والتحرك الفوري لوقفها، ومنع تكرارها، وإنهاء الوجود العدواني للقوات الأمريكية والأجنبية الأخرى، الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية ومنعها من تنفيذ مخططاتها".

وارتكب "التحالف الدولي" منذ تشكيله بشكل غير شرعي من خارج مجلس الأمن في عام 2014 بذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي عشرات المجازر أسفرت عن مقتل وجرح المئات من المدنيين إضافة إلى استهدافه البنى التحتية من جسور ومنشآت حيوية في أرياف دير الزور والحسكة وتدميره مدينة الرقة بشكل شبه كامل وتهجير مئات الآلاف من سكانها.