سوريا تندد بقصف التحالف الدولي منازل مدنيين بريف الحسكة

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بيانا للخارجية، اليوم الثلاثاء، جاء فيه إنها وجهت "رسالة لأمين عام الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، حول قيام الطيران الحربي للتحالف الدولي غير الشرعي الذي تقوده واشنطن بقصف منازل المدنيين في تل الشاير بريف الحسكة ما أدى لاستشهاد 12 مدنيا من عائلة واحدة، وارتكابه جريمة بحق المدنيين الأبرياء، في أحد مخيمات اللاجئين العراقيين بقرية خويبيرة جنوب شرق الشدادي".
وارتكب "التحالف الدولي" منذ تشكيله بشكل غير شرعي من خارج مجلس الأمن في عام 2014 بذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي عشرات المجازر أسفرت عن مقتل وجرح المئات من المدنيين إضافة إلى استهدافه البنى التحتية من جسور ومنشآت حيوية في أرياف دير الزور والحسكة وتدميره مدينة الرقة بشكل شبه كامل وتهجير مئات الآلاف من سكانها.
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