العبادي: رفعنا دعوى عاجلة ضد المتسببين بإخلال العملية الانتخابية في العراق

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن تحريك دعوى قضائية عاجلة ضد كل المتسببين في الإخلال بالانتخابات التي جرت في 12 أيار/مايو الماضي.

القاهرة — سبوتنيك. وقال العبادي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء " أصدرنا أوامر بتحريك دعوى قضائية عاجلة ضد كل المتسببين بإخلال العملية الانتخابية خاصة فيما يتعلق بالتزوير"، مشددا "لا يجب التأخير في النظر في هذه القضايا".

© AFP 2018 / Haidar Mohammed Ali العبادي: ليس من حق البرلمان أو الحكومة إلغاء نتائج الانتخابات النيابية

وأضاف العبادي "حماية مخازن صنادق الاقتراع مسؤولية المفوضية [العليا المستقلة للانتخابات] بالكامل، ووزارة الداخلية تتولى حماية هذه المخازن من الخارج فقط، وليس الداخل"، متابعا "أصدرنا أوامر توقيف بحق عدد من المتهمين".

ولفت العبادي "ندعو القوى السياسية للالتزام بالقانون والابتعاد عن لغة التصعيد، وتركيز الجهود على العملية السياسية والمضي بتشكيل حكومة جديدة"، موضحا "نحن أكثر عزما على ملاحقة المتسببين المجرمين الذين يحاولون تخريب العملية السياسية والانتخابية".

وعن الحريق الذي شب في مخازن لحفظ صناديق الاقتراع في الرصافة ببغداد قبل يومين، أكد العبادي "التقرير الأولي في تحقيق حرق مخازن الرصافة يشير إلى أنه متعمد".

وكان زعيم ائتلاف الوطنية الانتخابي نائب رئيس الجمهورية العراقي، إياد علاوي، دعا أمس الإثنين إلى إجراء استفتاء شعبي يحدد مصير الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت الشهر الماضي من حيث قبول نتائجها أو إعادتها تحت إشراف أممي.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لعلاوي، بصفته زعيما لائتلاف الوطنية، "بناء على ما حصل من إحراق صناديق الاقتراع في الرصافة كجزء من مسلسل إجهاض الانتخابات، واستنادا إلى عزوف الشعب العراقي عن المشاركة في الانتخابات، فلا بد من إيجاد صيغة تعيد للشعب العراقي الكريم ثقته بالعملية السياسية والانتخابية عبر إشراكه في اتخاذ القرار".