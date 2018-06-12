متحدث الجيش اليمني: هذا ما ينتظر التحالف في الحديدة

قال العميد شرف لقمان، المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله "الحوثيين"، إن التحالف يتحدث منذ عامين تقريبا عن اقتحام ميناء الحديدة، مضيفا: "أمريكا تتاجر بدماء اليمنيين مقابل دولارات الخليج".

وتابع لقمان، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء 12 يونيو/ حزيران: "المعارك مستمرة منذ فترة، وكل الطرق المؤدية للميناء تم تجربتها، وإن أرادوا العودة لطريق ميدي فنحن بانتظارهم، ولدينا استعدادات كبيرة"، مضيفا: "منذ فترة ونحن نحمل الولايات المتحدة الأمريكية عواقب ما قد يحدث نتيجة مثل هذه العملية".

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن.. 17 غارة للتحالف على محافظة الحديدة

وأضاف لقمان: "الرئيس السابق صالح الصماد هدد بغلق باب المندب، ولدينا الاستعداد أيضا للقتال في الشوارع وخوض حرب المدن، وعلى كل المستويات فنحن ندافع ولا نعتدي ونرفض أي وصاية على الحديدة لا من مجلس الأمن ولامن غيره، وسنواجه الجميع وما ينتج عن ذلك من مآسي تتحمله الولايات المتحدة الأمريكية".

وحول الاستعدادات الحربية داخل ميناء الحديدة قال المتحدث العسكري: "الحديدة مدينة كبيرة وتعدادها يصل إلى 3 ملايين نسمة، ومسألة دخولها معضلة كبيرة للتحالف، سيغرق في وحلها، ولا يمكن للتحالف أن يدخل مكانا في الحديدة، لأن نتيجتها ستكون في صالحنا بكل تأكيد، فنحن أصحاب الأرض"، مضيفا: "الحرب يوم ويوم".

ونفى المتحدث باسم الجيش اليمني، ما ورد في المؤتمر الصحفي للعقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، من ضبط 500 جواز سفر و200 مليون دولار مزيفة كانت في طريقها لقادة "أنصار الله" في صعدة، ووصف تلك الأخبار بالدعاية الكاذبة، مضيفا: "إن كان لديهم وثائقية فاليعرضوها أمام العالم، فنحن نتكلم بكل شفافية، وكل ما نحصل عليه نقوم بعرضه أمام الناس".

وأكد لقمان أن الطائرات المسيرة قامت بعدة عمليات ضد جنود التحالف في الساحل الغربي أو داخل الأراضي السعودية، وأنه سوف يتم الإعلان قريبا عن أخر التطورات في مجال الطائرات المسيرة والقوة الصاروخية، وكل عملية ضغط تولد رد فعل تكون أقوى من سابقتها.

ونفي العميد شرف لقمان ما رددته وسائل إعلام سعودية حول قصف مصنع للطائرات المسيرة في صنعاء، مؤكدا عدم قدرة التحالف على الوصول لمصانع الطائرات أو الصواريخ اليمنية، وأن التحالف يقوم بقصف المخيمات واللاجئين ويخرج بعدها إعلامهم ليقول أنهم قصفوا مواقع عسكرية خلافا للواقع.