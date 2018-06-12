قرقاش: تحرير الحُديدة سيجلب الحوثيين للمفاوضات

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن تحرير ميناء الحُديدة، غربي اليمن، سيجلب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إلى طاولة المفاوضات.

وقال قرقاش عبر "تويتر" مساء اليوم الثلاثاء "تحرير ميناء ومدينة الحُديدة سيخلق واقعا جديدا، وسيجلب الحوثيين إلى المفاوضات"، متابعا "الوجود غير الشرعي للحوثيين في الحُديدة يطيل أمد الحرب في اليمن".

وأضاف قرقاش "لابد من الضغط من جانب المجتمع الدولي على الحوثيين، ليرحلوا عن الحُديدة، ويتركوا ميناءها، استخدامهم للألغام الأرضية، والبحرية، يدل على عنفهم، وعدم اكتراثهم بحياة اليمنيين".

The international community must pressure the Houthis to evacuate Hodeida & leave the port intact. Their use of land & sea mines shows a cruel & callous disregard for Yemeni lives. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 12, 2018

​ولفت قرقاش إلى أن "الإمارات والتحالف العربي ملتزمون بمواصلة تسريع تدفق المساعدات الإنسانية لكل اليمنيين، هذا التزام طويل الأمد ودعمنا لليمن سيتواصل".

The current & illegal Houthi occupation of Hodeida is prolonging the Yemeni war. The liberation of the city & port will create a new reality & bring the Houthis to the negotiations. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 12, 2018

من جهة ثانية، قال العميد شرف لقمان، المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله "الحوثيين"، إن التحالف يتحدث منذ عامين تقريبا عن اقتحام ميناء الحديدة، مضيفا: "أمريكا تتاجر بدماء اليمنيين مقابل دولارات الخليج".

وتابع لقمان، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء 12 يونيو/ حزيران: "المعارك مستمرة منذ فترة، وكل الطرق المؤدية للميناء تم تجربتها، وإن أرادوا العودة لطريق ميدي فنحن بانتظارهم، ولدينا استعدادات كبيرة"، مضيفا: "منذ فترة ونحن نحمل الولايات المتحدة الأمريكية عواقب ما قد يحدث نتيجة مثل هذه العملية".