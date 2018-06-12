فرنسا تسعى لتطبيق نتائج اجتماع باريس حول الأزمة الليبية

قال المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، فريديريك ديسانيو، اليوم الثلاثاء من الجزائر، إنه يبحث مع الأطراف والشركاء الليبيين كيفية تنفيذ نتائج اجتماع باريس الذي عقد في 29 مايو/ أيار الماضي.

الجزائر — سبوتنيك. وقال ديسانيو، في تصريح للصحفيين، عقب لقائه وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، في الجزائر، "النتائج التي أفضى إليها اجتماع باريس يجب تجسيدها، وهذا هو رهان العمل الدبلوماسي والسياسي الذي يبقى علينا القيام به مع الفاعلين السياسيين الرئيسيين ومجمل الشركاء الدوليين المعنيين بالأزمة الليبية، وفي مقدمتهم الجزائر وفرنسا".

© AFP 2018 / Abdullah Doma مجلس النواب الليبي يحدد موقفه من اتفاق باريس حول التسوية الليبية

وأضاف المسؤول الفرنسي "أردت المجيء إلى الجزائر في أقرب وقت من أجل مواصلة التشاور الوثيق القائم على الثقة بين الجزائر وفرنسا، حول الملف الليبي، وقد تبادلت مع الوزير مساهل تحليل الوضع في ليبيا غداة اجتماع باريس الذي عقد في 29 مايو، والذي أفضى إلى نتائج إيجابية جدا أشادت بها السلطات الجزائرية".

ولفت ديسانيو إلى أنه "أراد من منطلق التبادل والحوار والثقة أن يكون أول سفر له إلى الجزائر، بعد اجتماع باريس، الأمر يتعلق بمسار يستمر لأننا بحاجة إلى الكثير من العمل من أجل تنفيذ الالتزامات التي اتخذت في هذا الاجتماع".

واستضافت العاصمة الفرنسية باريس اجتماعا للأطراف الليبية، في 29 مايو الماضي، اتفقوا خلاله على الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات في تاريخ أقصاه 16 سبتمبر/ أيلول المقبل، وتحديد يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا.

وتمثلت هذه الأطراف في: قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.