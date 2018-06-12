العراق يعتزم توسعة إنتاج حقل الناصرية إلى 100 ألف برميل يوميا

وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع توسعة إنتاج حقل الناصرية النفطي، جنوبي البلاد، بطاقة تصل إلى 100 ألف برميل يوميا.

القاهرة — سبوتنيك. وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، "تم التصويت على توصية لجنة الطاقة على مشروع توسعة إنتاج حقل الناصرية النفطي بطاقة 100 ألف برميل يوميا"، و"مناقصة تصميم وتجهيز وإنشاء المحطة المركزية الثانية سي بي إف 2 في حقل مجنون/ شركة نفط البصرة".

وأضاف العبادي أنه جرى التصويت أيضا على "استثمار غاز حقلي الناصرية والغراف بأسلوب (آي بي سي سي) شركة غاز الجنوب"، و "تم التصويت على مشروع إكمال محطة ضخ تعزيز التعزيز لشط الرميلة المثنى وإيصال الكهرباء لها".

يذكر أن حقل الناصرية يعد من أكبر حقول محافظة ذي قار، جنوب العراق، وجرى اكتشافه عام 1973.

وكان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أعلن أواخر العام الماضي أن وزارته "قررت المضي قدما تطوير حقل الناصرية النفطي بالجهد الوطني بهدف الوصول بالإنتاج من هذا الحقل إلى أكثر من 200 ألف برميل باليوم، خلال فترة السنوات القليلة المقبلة.