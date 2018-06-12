الصدر يعلن تشكيل الكتلة النيابية الأكبر مع تحالف الفتح

القاهرة — سبوتنيك. ونقل تلفزيون العراقية الرسمي، مساء اليوم الثلاثاء 12 يونيو/حزيران الجاري، أن تحالف "الفتح مع سائرون يعلنان تحالفهما ويؤكدان إبقاء الباب مفتوحا أمام الجهات الفائزة في الانتخابات".
ويرفع الصدر وتياره شعار الإصلاح، والقضاء على الفساد، وتخليص مؤسسات الدولة من المحاصصة الطائفية، وكان من بين الكيانات السياسية التي أشارت التوقعات إلى حصولها على عدد مقاعد كبير، إلا أنه حقق مفاجأة بحصوله على أكثرية البرلمان، بينا تلته كيانات أخرى قد تكشف الأيام المقبلة عن تحالفها معه لتشكيل الحكومة المقبلة.
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