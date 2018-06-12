سوريا تنشر دفاعات صاروخية بالقرب من الجولان

ذكر الإعلام الحربي السوري اليوم الثلاثاء 12 يونيو/حزيران، أن الجيش السوري نشر بالقرب من حدوده الجنوبية بالقرب من المنطقة الفاصلة في الجولان منظومات صاروخية دفاعية جديدة من طراز "بانتسير إس 1".
ونقل الموقع عن نشطاء أن سبب هذه التعزيزات الصاروخية المضادة للطائرات هو الاستعداد لأي هجوم إسرائيلي مباغت قد يعيق تقدم قوات الجيش لتحرير الجنوب من المظاهر المسلحة.
كما بدأ الجيش السوري ، خلال الأيام الماضية ، معركة تحرير بادية السويداء من تنظيم "داعش" الإرهابي حقق خلالها الجيش تقدماً على عدة محاور.
ويعتبر "بانتسر إس 1" نظام دفاع جوي روسي أرض- جو قصير ومتوسط المدى، وهو "الإبن" المتطور من نظام "تنغوسكا".
ويُعد هذا النظام الروسي مصمماً لحماية المنشآت المدنية و العسكرية وهو قادر على مجابهة كافة التهديدات المعادية سواء كانت طائرات مقاتلة أو مروحيات أو طائرات بدون طيار أو صواريخ كروز كما يمكنه تدمير الأهداف البرية و البحرية ذات الدروع الخفيفة وذلك على مدى يصل إلى 20 كيلو متر وارتفاع حتى 15 كيلو متر.
#الجيش_السوري ينشر صواريخ ’بانتسير- S1’ عند حدود #الجولان_المحتلhttps://t.co/JMqBw3PUtj pic.twitter.com/nnBaDLQQ9n— الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) June 12, 2018
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