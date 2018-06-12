قطر تعلن خسارة دول المقاطعة للرهان

قالت قطر إن دول المقاطعة الأربع خسرت رهانها، بشأن عدد من الأمور المتعلقة بالإمارة، وذلك بعد إعلان مقاطعتها منذ أكثر من عام.

وراهنت دول الحصار على تراجع حجم الاستثمارات الخارجية في قطر، وذلك حسب صحيفة الوطن القطرية.

© REUTERS / Hamad I Mohammed قطر تفاجئ الإمارات بقرار جديد

وأكدت الصحيفة أن مصرف قطر المركزي وأجهزة الدولة أحبطت "الحرب الاقتصادية على الريال، وملاحقة المتآمرين"، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الخارجية.

وتضاعفت أرصدة الاستثمار الأجنبية المباشرة الصادرة من قطر خلال 10 سنوات بنحو 50% ووصلت إلى 51.2 مليار دولار بنهاية 2016.

وارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من قطر بنسبة 6100% في 10 سنوات وبلغت 127.4 مليون دولار.

وكانت الدول الأربع" مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين" قد فرضت مقاطعة سياسية واقتصادية وجغرافية على قطر، بعد اتهامات لها بدعم الإرهاب ومحاولة زعزعة استقرار دول عربية أخرى.