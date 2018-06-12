قطر تعلن خسارة دول المقاطعة للرهان

وراهنت دول الحصار على تراجع حجم الاستثمارات الخارجية في قطر، وذلك حسب صحيفة الوطن القطرية.
وتضاعفت أرصدة الاستثمار الأجنبية المباشرة الصادرة من قطر خلال 10 سنوات بنحو 50% ووصلت إلى 51.2 مليار دولار بنهاية 2016.
وارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من قطر بنسبة 6100% في 10 سنوات وبلغت 127.4 مليون دولار.
وكانت الدول الأربع" مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين" قد فرضت مقاطعة سياسية واقتصادية وجغرافية على قطر، بعد اتهامات لها بدعم الإرهاب ومحاولة زعزعة استقرار دول عربية أخرى.
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