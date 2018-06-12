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00:38 13 يونيو/ حزيران 2018
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    أنور قرقاش

    الإمارات تحذر... مهلة إقناع الحوثيين بإخلاء الحديدة تنتهي الليلة

    © REUTERS / Abdel Hadi Ramahi
    العالم العربي
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    أكد وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش أن المهلة التي منحها التحالف العربي بقيادة السعودية للأمم المتحدة من أجل التوصل لاتفاق مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" لتجنب معركة الحديدة تنتهي ليل الثلاثاء 12 يونيو/حزيران.

    دبي — سبوتنيك. وقال قرقاش في مقابلة أجراها مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، اليوم الثلاثاء "أمهلنا مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيث 48 ساعة لإقناع الحوثيين بالانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة".

    وأضاف قرقاش "ننتظر رده، ومهلة الـ48 ساعة تنتهي خلال ليل الثلاثاء والأربعاء"، متابعا "الحوثيون حلفاء إيران، تعمدوا المغالطة والمناورة بعد السيطرة على ميناء الحديدة، فهم يحققون بفضل الميناء مكاسب كثيرة، ويتزودون عبره بالأسلحة خاصةً الصواريخ التي تُطلق لاحقاً في اتجاه السعودية".

    الجيش اليمني
    © AP Photo / Hani Mohammed
    متحدث الجيش اليمني: هذا ما ينتظر التحالف في الحديدة
    ولفت قرقاش "أعطينا المبعوث الخاص للأمم المتحدة آخر فرصة لإنجاح الوساطة، ومنذ عام كامل نحاول إحراج الحوثيين من الحديدية ولكنهم، كذبوا في كل مرة حول نواياهم".

    وعن التواصل مع الأمم المتحدة، قال قرقاش "نحن على تواصل دائم بالأمم المتحدة هناك في الحديدة، ولإلغاء العملية العسكرية لتحرير الحديدة، لا بد أن ينسحب الحوثيون من المدينة ومن الميناء، لا يمكننا القبول أكثر بتمتع الحوثيين بمصدر تمويل في حجم ميناء الحديدة".

    وكان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أعرب عقب لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في نيويورك، اليوم الثلاثاء، عن "ترحيب الحكومة الشرعية بالإطار العام الذي قدمه المبعوث الخاص عن عملية السلام ومقترح ميناء الحديدة عند لقائه رئيس الجمهورية"، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية الصادرة من عدن والرياض.

    وكان قرقاش قال عبر "تويتر" إن "تحرير الحُديدة سيفرض واقعا جديدا ومختلفا، وسيأتي بالحوثيين إلى طاولة المفاوضات".

    وفي الآونة الأخيرة، صعّد التحالف العربي الذي تقوده السعودية من عملياته العسكرية الرامية للسيطرة على الحُديدة، وهي مدينة وميناء استراتيجيان، يقعان على البحر الأحمر، غربي اليمن.

    وكان الجيش اليمني أكد أن القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة من التحالف العربي، حققت مؤخراً تقدماً كبيراً في معارك ضد "الحوثيين" غربي اليمن، ووصلت طلائع قواتها إلى مشارف مدينة الحديدة، وباتت على بعد 9 كيلومترات من ميناء الحُديدة.

    وينفذ التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية لدعم القوات الموالية للرئيس هادي منذ 26 آذار/مارس 2015، لاستعادة حكم البلاد.

    انظر أيضا:

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