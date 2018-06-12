محمد بن زايد يتخذ قرارات خاصة بتعليمات من شقيقه

اتخذ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي عددا من القرارات الهامة، وذلك بتوجيهات من شقيقه رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد.

وقرر محمد بن زايد اليوم الثلاثاء 12 يونيو/ حزيران منح قروض سكنية بقيمة 4.27 مليار درهم (الدولار الأمريكي يساوي 3.6 درهم) لـ 2500 مستفيد في أبو ظبي، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وتتوزع دفعة القروض على 2500 قرض لبناء مسكن منها 1300 قرض لتشييد المساكن في المناطق جديدة بقيمة إجمالية 2.414 مليار درهم.

بتوجيهات خليفة.. محمد بن زايد يأمر بمنح قروض و مساكن وأراض سكنية بـ 7.5 مليار درهم في إمارة أبوظبي https://t.co/02KHCNqxCk pic.twitter.com/TLxLbsb05e — اخبار الامارات UAE (@newsemaratyah) June 12, 2018

ويتم توجيه 700 قرض لاستكمال المناطق القائمة بقيمة إجمالية 1.242 مليار درهم وكذلك 75 قرض هدم وإعادة بناء بقيمة إجمالية 133 مليون درهم و100 قرض صيانة وتوسعة بقيمة إجمالية 98.750 مليون درهم، بالإضافة إلى عدد 325 قرضا أخرى بقيمة إجمالية 382 مليون درهم.