السيسي يعلق على زيادة الكهرباء

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة للشعب المصري، بسبب الزيادة الأخيرة التي تم فرضها على الكهرباء صباح اليوم الثلاثاء 12 يونيو/حزيران.

وقال السيسي خلال إفطار العائلة المصرية: "شاهدت الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وهو يقوم بعرض الشرائح الجديدة لفاتورة الكهرباء، وأؤكد للمصريين أن هذه الشرائح هي أقل بكثير من تكلفتها الحقيقية".

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وأضاف السيسي "إذا أردنا أن نصبح دولة، لابد، لابد أن ننظر للتحدي الذي أمامنا ونقف على خط واحد. لابد أن نتألم للوصول إلى هدفنا".

وأعلن وزير الكهرباء المصري، رفع أسعار الكهرباء بمتوسط نحو 26%، بداية من أول السنة المالية الجديدة 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل.

ويأتي ذلك القرار عقب زيادات متتالية في أسعار السلع والخدمات في مصر منذ البدء في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي عام 2016 لمدة ثلاث سنوات، يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا، وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.