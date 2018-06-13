ضد الرغبات السعودية... أمير قطر يصدر مرسوما جديدا

أصدر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أمس الثلاثاء 12 يونيو/حزيران، مرسوما جديدا يخص العلاقات الخارجية القطرية.

وعين الأمير القطري، محمد حمد سعد الفهيد الهاجري، سفيرا جديدا لقطر في إيران، حسب وكالة مهر للأنباء.

© REUTERS / Hamad I Mohammed قطر تفاجئ الإمارات بقرار جديد

وبموجب المرسوم الأميري يبدأ الهاجرى مهامه لدى إيران، بعد أن شغل المنصب سابقا في كل من اليمن وليبيا واليونان.

وسحبت قطر سفيرها من إيران عام 2015، كما فعلت السعودية، لكن بعد 18 شهرا أعادت النظر في القرار وبعثت بسفيرها إلى إيران.

وكانت دول السعودية والبحرين والسودان قد قطعت علاقاتها مع إيران، بعد هجوم محتجين إيرانيين على السفارة السعودية في مدينة مشهد الإيرانية.

كما فاجأت قطر، دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، بقرار عسكري جديد، بعد أيام من إنشاء منظومة جوية لحماية المجال الجوي القطري، مع بريطانيا.

أعلنت وزارة الدفاع القطرية أنها وقعت على اتفاق حول شراء قطر مجموعة من طائرات "DHC-6 Twin Otter 400" للقفز المظلي مع شركة "Viking Air" الكندية.