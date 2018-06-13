تحركات مفاجأة للسفير الأمريكي في اليمن

قام السفير الأمريكي في اليمن، ماثيو تولر، بأول تحركات له منذ بداية الحرب في اليمن.

قام تولر بزيارة محافظة مآرب، والتقى محافظها سلطان العرادة، حسب الحساب الخاص بالجمهورية اليمنية على تويتر.

وتأتى تحركات السفير الأمريكى وجولته في مآرب، بعد جولة مماثلة للسفير الفرنسي.

For the first time since the start of the war, the #US Ambassador to #Yemen, Matthew Tuller has visited the province of #Marib and met with its governor Sultan al-Arradah.This visit came days after a similar by French Ambassador Christian Tetsou#Republican_Yemen#اليمن_الجمهوري pic.twitter.com/DeZhGSAN25 — Republican Yemen English (@RepYemenEnglish) June 12, 2018

ويعيش اليمن في حالة حرب، حيث تقود السعودية تحالفا عربيا منذ 26 آذار/مارس 2015، يشن غارات مكثفة على مواقع جماعة "أنصار الله" وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، في محاولة لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة الجماعة عليها في يناير/ كانون الثاني 2015.

وأدى النزاع منذ بدء عمليات التحالف وحتى الآن إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وجرح عشرات الآلاف، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.

وتقدر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعداد اليمنيين الذين يحتاجون للمساعدات بنحو 22.2 مليون شخص، وقرابة مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.