بفضل توجيهات ولي العهد... السعودية تتصدر دول الشرق الأوسط في هذه القائمة

تصدرت السعودية قائمة الدول الأعلى مرتبة في إجمالي عدد المشروعات الفندقية قيد الإنشاء، بالشرق الأوسط.

ووفقا لموقع "هوتيل مانجمنت"، لدى المملكة 209 مشروعا فندقيا، بما يعادل 72680 غرفة، كما حلت دولة الإمارات بعد السعودية بـ208 مشروع فندقي، بما يعادل 58390 غرفة فندقية.

© AP Photo / Saudi Press Agency عقب تقديم 2.5 مليار دولار للأردن... بشرى سارة جديدة من السعودية للأردنيين

وأشار التقرير أيضا إلى أن دبي تتصدر مدن الشرق الأوسط في عدد مشروعات الفنادق؛ حيث لديها 161 مشروعا، بينما تلتها الرياض بـ58 مشروعا.

وتسعى السعودية لتدشين العديد من المشروعات في كافة المجالات، تنفيذا لرؤية 2030 وقرارات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يصفها برؤية المستقبل التي تعبر عن طموحات الشعب السعودي وتعكس قدرات المملكة.

وتعتمد الرؤية وفقا لبن سلمان، على القدرات الاستثمارية الضخمة، التي اسعى المملكة لأن تكون محركا لاقتصادها وموردا إضافيا للبلاد، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة الذي يجعل منها مركز ربط للقارات الثلاث.