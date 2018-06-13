في زيارة استمرت لساعات... الرئيس اليمني يعلق على التدخل الإماراتي في اليمن

أشاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي "بمواقف دولة الإمارات قيادة وشعبا، التي جسدتها إلى جانب أشقائهم في اليمن".

القاهرة — سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، أكد الرئيس هادي خلال لقاء قمة عقده مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، "أن الإمارات عمدت مواقفها في اليمن بدماء أبنائها الزكية في محراب الدفاع عن الهوية الواحدة والمصير المشترك، والتي ستظل على الدوام محط فخر واعتزاز جميع أبناء اليمن".

© REUTERS / Abdel Hadi Ramahi الإمارات تحذر... مهلة إقناع الحوثيين بإخلاء الحديدة تنتهي الليلة

وحسب "سبأ": "تناول اللقاء العلاقات الأخوية بين اليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة والجهود المشتركة في إطار تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والتطورات المتعلقة بتكثيف الجهود لتحرير باقي المناطق اليمنية، التي لا زالت ترزح تحت سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، والموضوعات المتصلة بالوضع الميداني والإغاثي والإنساني وغيرها من المجالات".

من جانبه، أكد ولي عهد أبو ظبي "على مواقف الإمارات الأخوية المتينة والصادقة مع اليمن قيادة وشعبا، ودعم جهود فخامة الرئيس لتحقيق أهداف التحالف العربي في استعادة اليمن من ميليشيات الانقلاب (الحوثيين)، وعودتها سالمة مزدهرة معافى مثلما كانت اليمن السعيد".

وقال محمد بن زايد:

من محاسن الصدف أن يأتي هذا اللقاء الأخوي الرمضاني المبارك متزامنا مع ذكرى تحرير عدن وستتوالى بإذن الله الانتصارات ووقوف الإمارات والمملكة والتحالف مع اليمن وقيادتها الشرعية لعودة البسمة والأمل التي يستحقها الشعب اليمني الشقيق.

وأضاف: "سيظل مصيرنا واليمن واحد لمشاركتنا معاً الألم والدم وتربطنا معا صلة الرحم وأواصر القربى".

وكان الرئيس هادي وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في وقت سابق مساء يوم الثلاثاء، في زيارة استمرت ساعات، عاد عقبها إلى مقر إقامته المؤقت في العاصمة السعودية الرياض.