اتصال عاجل بين محمد بن زايد وماكرون

وأكد بن زايد وماكرون، متانة العلاقات التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على تدعيم أوجه التعاون، بما يخدم مصالحهما الثنائية، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED تعليق تونسي على تدخل "سعودي" لإنقاذ الإمارات وممالك الخليج

واستعرض الجانبان، خلال الاتصال، المستجدات والتطورات التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

و تشهد العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية، بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا، تطورا ملحوظا على جميع المستويات وفي كافة المجالات.

وحضر الرئيس الفرنسي الافتتاح الكبير لمتحف اللوفر في أبوظبي، العام الماضي، وأكد في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أن كل من فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة شركاء في تعزيز روح التسامح و المساواة بين الشعوب، ويعملان معاً من أجل تعزيز مفهوم التقارب الثقافي والإنساني بين مختلف الحضارات.

وقال نائب رئيس الإمارات، محمد بن راشد آل مكتوم، "فرنسا شريكنا الثقافي والحضاري، نشاركهم الانفتاح والتسامح، والروابط الاقتصادية والسياسية عميقة".