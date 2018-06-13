اليمن... 35 ألف قتيل وجريح منذ بدء عمليات التحالف

أعلنت وزارة الصحة اليمنية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، مقتل وإصابة 35 ألفا و297 يمنيا، منذ انطلاق عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في 26 مارس/آذار 2015 وحتى 9 يونيو/حزيران الجاري.

القاهرة — سبوتنيك. وقال وزير الصحة العامة والسكان في حكومة الإنقاذ الدكتور طه المتوكل، خلال مؤتمر صحافي في صنعاء:"إن عدد الشهداء بلغ 11 ألفا وشهيدا واحدا، منهم 2230 طفلا، و1698 امرأة".

© Sputnik . تحركات مفاجأة للسفير الأمريكي في اليمن

وأضاف "أن 22 ألفاً و215 شخصاً أصيبوا، منهم 3248 طفلا، و2645 امرأة، وبلغ إجمالي الإعاقات 2081 حالة.

وتطرق الوزير المتوكل إلى "ما يشهده اليمن من كارثة صحية وإنسانية وانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية جراء استهداف طيران التحالف أكثر من 400 منشأة طبية تعرضت للتدمير الكلي والجزئي".

وجدد وزير الصحة في حكومة صنعاء "استنكار الوزارة استهداف التحالف المرافق الصحية وآخرها القصف المباشر لمركز معالجة الكوليرا بمديرية عبس محافظة حجة، والذي تديره منظمة أطباء بلا حدود بما تنافى مع كل المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية".

معتبراً "الاستهداف دليلا واضحا على إيقاف الأعمال الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المنظمات الإنسانية بشكل متعمد".

© REUTERS / Abdel Hadi Ramahi الإمارات تحذر... مهلة إقناع الحوثيين بإخلاء الحديدة تنتهي الليلة

وأشار وزير الصحة "ما يؤكد تعمد استهداف طيران العدوان للأعمال الإنسانية، أن منظمة أطباء بلا حدود عملت كل العلامات، التي تبين أن المبنى مركز صحي وقامت بالتنسيق المسبق مع تحالف دول العدوان ولكنها تجاهلت كل ذلك في استهتار واضح بحياة المدنيين والمواثيق الدولية".

داعياَ "الأمم المتحدة وهيئاتها إلى العمل على إيقاف عمليات التحالف ورفع الحصار والسماح بوصول الأدوية والمستلزمات الطبية وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، ليتمكن المرضى من السفر للعلاج في الخارج".

ويشن التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، غارات مكثفة على مواقع جماعة "أنصار الله" وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، في محاولة لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة جماعة "أنصار الله" عليها في يناير/ كانون ثاني 2015.

وأدى النزاع، منذ بدء عمليات التحالف في اليمن وحتى الآن، حسب إحصائيات الأمم المتحدة، إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وجرح عشرات الآلاف.