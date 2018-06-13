اليمن... قصف جوي وبحري للتحالف على جنوب الحديدة

© REUTERS / Abdel Hadi Ramahi الإمارات تحذر... مهلة إقناع الحوثيين بإخلاء الحديدة تنتهي الليلة

القاهرة — سبوتنيك . وأفاد مصدر محلي في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك"، بأن " طيران التحالف شن فجر اليوم الأربعاء 13 يونيو/ حزيران، 8 غارات على منطقتي النخيلة و قضبة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، استهدفت بعضها حواجز اسمنتية مفخخة، وضعها أنصار الله ككمائن للقوات الحكومية".

وأضاف "أن الغارات الجوية تزامنت مع قصف شنته بوارج التحالف على مناطق شمال الدريهمي".

مشيراً إلى "اقتراب بوارج وسفن حربية تابعة للتحالف من سواحل مديرية الدريهمي، وسط تحليق مكثف لمروحيات التحالف".

وفي السياق ذاته، أعلن موقع "العربية.نت" السعودي، أن ألوية الجيش اليمني بدأت عملية اقتحام الحديدة تحت غطاء للتحالف بقيادة السعودية.