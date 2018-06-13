تزامنا مع بدء التحرك العسكري... ابن سلمان يتحدث

أدلى السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، بتصريحات جديدة، تزامنا مع بدء عملية عسكرية جديدة، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال ابن سلمان إن المملكة في مقدمة الدول الداعمة لليمن، وكانت آخر مساهماتها تقديم أكبر دعم في تاريخ الأمم المتحدة لجهودها الإغاثية بمبلغ 1.5 مليار دولار، ومبادرات تتضمن رفع الطاقة الاستيعابية لموانئ اليمن بما في ذلك ميناء الحديدة، حرصا منها على رفع المعاناة عن الشعب اليمني في كافة أرجاء اليمن، بحسب "سبق".

© REUTERS / Mohamed al-Sayaghi اليمن... قصف جوي وبحري للتحالف على جنوب الحديدة

‏وتابع أن "السبيل الأمثل لمعالجة مسألة الحديدة والأوضاع الإنسانية فيها وفي اليمن بشكل عام هو تنفيذ ميليشيا الحوثي لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والانسحاب من الحديدة، وتسليمها للحكومة الشرعية اليمنية".

‏وتابع: "وقد طرحت الأمم المتحدة خيارا بديلا، بسبب تعنت ميليشيا الحوثي، يتمثل بمبادرة المبعوث الأممي السابق بنقل السيطرة على مدينة وميناء الحديدة للأمم المتحدة، وقد قبلت الحكومة اليمنية والتحالف بهذا الخيار إلا أن ميليشيا الحوثي استمرت في تعطيلها لكافة المبادرات"، وفق قوله.

‏‏ وشنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح الأربعاء 13 يونيو/ حزيران، هجوما على سواحل مدينة الحديدة في اليمن، وذلك لاستعادتها من سيطرة جماعة "أنصار الله"، وتشير توقعات إلى أن العملية تعد الأكبر بين قوات التحالف و"أنصار الله" منذ 3 سنوات.

ويعد ميناء الحديدة البوابة الرئيسية لدخول المساعدات إلى اليمن، حيث يسيطر على 70 % من واردات الدولة.

ودعت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع الأطراف في الحرب اليمنية لحماية المدنيين بعد أن بدأ التحالف بقيادة السعودية هجوما جويا وبريا على ميناء الحديدة الحيوي المطل على البحر الأحمر.