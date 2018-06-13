الحكومة اليمنية: تحرير الحديدة "يقطع أيادي إيران"

أعلنت الحكومة اليمنية أنها تسعى لاستعادة الشرعية على "كامل التراب الوطني"، مطالبة المجتمع الدولي بالقيام بواجبه تجاه المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني.

وقالت الحكومة في بيان صادر عنها إن تحرير ميناء الحديدة من سيطرة "أنصار الله"، "يشكل علاقة فارقة في نضالنا لاستعادة اليمن من الميليشيات التي اختطفته لتنفيذ أجندات خارجية"، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

© REUTERS / Mohamed al-Sayaghi اليمن... قصف جوي وبحري للتحالف على جنوب الحديدة

وأكدت الحكومة اليمنية أنها ستقوم "بدعم من التحالف العربي" بعد تحرير الحديدة بواجبها الوطني تجاه أبناء المدينة، للتخفيف من معاناتهم والعمل على إعادة الحياة الطبيعية لكافة مديريات المحافظة.

وأضافت الحكومة اليمنية في بيانها أن "أنصار الله" دمروا البنية التحتية والمرافق العامة عبر تحويلها إلى "ثكنات عسكرية للقتل والدمار".

وأشارت الحكومة إلى أن تحرير الحديدة "يقطع أيادي إيران التي طالما أغرقت اليمن بالأسلحة التي تسفك بها دماء اليمنيين الزكية".

وشنت قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، صباح اليوم الأربعاء 13 يونيو/ حزيران، هجوما على سواحل مدينة الحديدة في اليمن، وذلك لاستعادتها من سيطرة جماعة "أنصار الله"، وتشير توقعات إلى أن العملية تعد الأكبر بين قوات التحالف و"أنصار الله" منذ 3 سنوات.

ويعد ميناء الحديدة البوابة الرئيسية لدخول المساعدات إلى اليمن، حيث يسيطر على 70 % من واردات الدولة.