توجيه عاجل من الملك سلمان قبل أيام العيد

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكيا، أمس الثلاثاء، بصرف مكرمة ملكية قبل أيام عيد الفطر المبارك.

ووفقاً لصحيفة "سبق" السعودية، فقد وجه الملك سلمان بصرف أكثر من 1.7 مليار ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، لتوفير احتياجاتهم اللازمة لعيد الفطر المبارك.

© REUTERS / توجيه عاجل من الملك سلمان

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي: "أرفع الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 1.7 مليار ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، لتوفير احتياجاتهم اللازمة لعيد الفطر المبارك، سائلا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجزيه خير الجزاء على هذه اللفتة الكريمة".

يأتي ذلك بعد أن ناشد مستفيدو برامج الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل، الملك سلمان بصرف المكرمة السنوية لتلبية وتوفير احتياجاتهم اللازمة لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر مستفيدي الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل بالمملكة، قد اعتادوا على صرف مكرمة ملكية كعيدية خلال شهر رمضان منذ عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، واستمر عليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.