توجيه عاجل من الملك سلمان قبل أيام العيد

ووفقاً لصحيفة "سبق" السعودية، فقد وجه الملك سلمان بصرف أكثر من 1.7 مليار ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، لتوفير احتياجاتهم اللازمة لعيد الفطر المبارك.
يأتي ذلك بعد أن ناشد مستفيدو برامج الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل، الملك سلمان بصرف المكرمة السنوية لتلبية وتوفير احتياجاتهم اللازمة لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك.
جدير بالذكر مستفيدي الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل بالمملكة، قد اعتادوا على صرف مكرمة ملكية كعيدية خلال شهر رمضان منذ عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، واستمر عليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
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