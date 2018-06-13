الكويت: بيان عاجل من الجيش واجتماع رفيع لاتخاذ قرار عسكري

أصدرت مديرية التوجیه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية، بيانا أمس الثلاثاء، تزامنا مع انعقاد اجتماع على مستوى رفيع بحضور أعضاء لجنة الأنظمة العسكرية "الجيش، الشرطة، الحرس الوطني والإطفاء".

وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجیش الكویتي، الثلاثاء، السیطرة على حریق وقع في عدد من المباني التابعة لسكن عمال إحدى شركات المقاولات التي تقوم ببناء مصنع للذخیرة في معسكر السلاح والذخیرة التابع للجیش الكویتي بمنطقة الجلیعة.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED أمير الكويت يحذر من "تهديد مباشر" ويطالب الجيش بالاستعداد

وقالت مدیریة التوجیه، في بیان صحفي، إنه تمت السیطرة على الحریق في زمن قیاسي دون وقوع أي إصابات بشریة، بمشاركة إطفاء الجیش والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الداخلیة، مشیرة إلى أن التحقیق ما زال جاريا بالحادثة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحریق، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وفي سياق آخر، كشفت مصادر مطلعة ذات صلة في تصريحات خاصة لصحيفة "الأنباء" الكويتية، عن انعقاد اجتماع رفيع المستوى، نوقشت فيه مواضيع عدة، من ضمنها مناقشة الرواتب والأجور لمنتسبي الجهات الأربع.

ووصفت المصادر الاجتماع بالإيجابي جدا، لافتة إلى أن هناك توجها لإصدار قرار بزيادة رواتب العسكريين للجهات العسكرية الثلاث: "الجيش والشرطة والحرس الوطني"، إضافة إلى الإطفاء.

وأوضحت المصادر أن سبب هذا التوجه الجاد جاء بعد تسرب الضباط من أصحاب الاختصاص، والتحاقهم بالعمل في القطاعات النفطية والوزارات الفنية، مؤكدة ان هناك غربلة شاملة لجميع البدلات والعلاوات لتحسين مستوى الاجور بشكل عام.

وتوقعت المصادر أن تعاد ميزة المعاش التقاعدي الاستثنائي للضباط 700 لرتبة "لواء" و500 لرتبة "عميد" على أن تكون هذه الميزة دائمة وغير محددة بتاريخ معين عند التقاعد بشرط أن تتجاوز سنوات الخدمة 27 عاما.