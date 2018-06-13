قصف مكثف لقوات "التحالف العربي" قرب ميناء الحديدة

شنت قوات "التحالف العربي"، اليوم الأربعاء 13 يونيو/ حزيران، هجوما مكثفا بالقرب من ميناء الحديدة.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن قوات التحالف شنت هجوما مركزا ومكثفا قرب ميناء الحديدة، وذلك بعد أن بدأ التحالف هجوما على المدينة.

​يأتي هذا بالتزامن مع هجوم شنته قوات الجيش اليمني، المدعوم من التحالف، على المدينة.

وكان الجيش اليمني قد أطلق، اليوم، بإسناد من قوات التحالف عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة الحديدة غرب اليمن من مسلحي جماعة "أنصار الله".

وقال مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني إن "الجيش أطلق، فجر اليوم الأربعاء 13 يونيو/ حزيران، بإسناد ودعم من قوات التحالف، عملية النصر الذهبي ‏لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة".

ويعد ميناء الحديدة البوابة الرئيسية لدخول المساعدات إلى اليمن، حيث يسيطر على 70% من واردات الدولة.