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15:59 13 يونيو/ حزيران 2018
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    مخدرات

    الجيش الأردني يحبط محاولتي تهريب مخدرات وتسلل عبر الحدود مع سوريا

    © Sputnik . Maxim Bogodvid
    العالم العربي
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    أحبط الجيش الأردن محاولتين لتهريب كمية كبيرة من المخدرات والتسلل داخل البلاد عبر الحدود مع سوريا، فيما يأتي ذلك في سياق جهود القوات المسلحة الأردنية لتأمين حدود البلاد.

    عمان — سبوتنيك. وذكرت نشرة رسمية صادرة عن القوات المسلحة الأردنية نقلا عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إن "المنطقتين العسكريتين الشرقية والشمالية أحبطتا محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المخدرات".

    الأردن
    © REUTERS / Muhammad Hamed
    الأمن الأردني يضبط العديد من مروجي وحائزي المخدرات قرب الحدود السورية

    وشرح المصدر قائلاً إن "المنطقة العسكرية الشرقية وعلى واجهة إحدى وحداتها، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري وضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية تمكنت من احباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، أمس الثلاثاء، بعد مشاهدة عدد من الاشخاص يحاولون اجتياز الساتر السوري"، مبيناً أنه" تم تحريك دورية رد الفعل السريع ، مما أدى إلى فرارهم باتجاه العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط أكياس عدد (7) تحوي مواد مخدرة (5.000) حبة ترامدول، و(1.131.000) حبة كبتاجون، و(329) كف حشيش، ومسدس بلجيكي 9ملم، تم تحويلها إلى الجهات المختصة".

    وقال المصدر إن" المنطقة العسكرية الشمالية وعلى واجهة إحدى وحداتها، وضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية أمس الثلاثاء، تم مشاهدة شخص متجه من الاراضي السورية الى الاراضي الاردنية، تم تحريك دورية رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، والقاء القبض عليه، وتم تحويله إلى الجهات المختصة".

    وتجدر الإشارة إلى أنه ومنذ انسحاب قوات الجيش العربي السوري من الحدود الجنوبية السورية، وانتشار الجماعات المسلحة في الجنوب السوري، وعبء حراسة الحدود يقع على الجيش الأردني بمفرده.

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    أخبار العالم, الأردن, سوريا
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