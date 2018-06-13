3 قتلى و8 جرحى بينهم أطفال بقذيفة صاروخية أطلقها الإرهابيون على حلب السورية

أكد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب مقتل 3 مدنين وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة بينهم أطفال نتيجة سقوط قذيفة صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية المسلحة على شارع تشرين بمدينة حلب. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

© Sputnik . Sergey Orlov بالفيديو... "سو-34" تنتقم لضحايا قصف حلب

وقد شهدت مدينة حلب على مدار أسبوع كامل منتصف شهر أيار/ مايو الماضي، تصعيدا غير مسبوق من قبل المجموعات المسلحة من حيث موجات القذائف المستمرة التي استهدفت مختلف الأحياء السكنية الواقعة شمالي المدينة.

إذ ازداد حينها عدد تلك القذائف من قبل المجموعات المسلحة المتمركزة في الأطراف الشمالية والشمالية الغربية من المدينة كالصالات الصناعية بالليرمون وضهرة عبد ربه ومستديرة المالية، مستهدفة أحياء شارع النيل والشهباء والخالدية وشارع تشرين والقسم الآمن من حي جمعية الزهراء، بأكثر من 100 قذيفة متنوعة بين قذائف هاون وصواريخ محلية الصنع.

إلى ذلك، اضطرت القوات التي تقاتل الإرهابيين في سوريا للرد على مواصلة المجموعات المسلحة قصف مدينة حلب.

وعلى الرغم من سريان اتفاقيات وقف إطلاق النار فإن المجموعات المسلحة ما فتئت تقصف الأحياء السكنية في حلب وغيرها من المدن السورية.

وإزاء ذلك قررت القوات التي تحارب الإرهاب بما فيها وحدات القوات الجوية الروسية، القيام بالرد انتقاما لضحايا القصف الذي يستهدف المدنيين والعسكريين بمن فيهم عناصر الشرطة العسكرية الروسية الموكل إليهم مراقبة وقف إطلاق النار. وكان ذلك في الأسبوع الأول من شهر حزيران/ يونيو الجاري.