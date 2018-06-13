ملك الأردن يستقبل وزير الخارجية القطري

استقبل عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء 13 يونيو/ حزيران، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ونشر الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني على "تويتر" تغريدة، جاء فيها "الملك عبد الله الثاني، يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني".

جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني #الأردن



His Majesty King Abdullah II receives Qatar’s Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani#Jordan pic.twitter.com/wKFSSAFM8B — RHC (@RHCJO) June 13, 2018

​وكان الأردن قد حصل على دعما ماديا قويا، خلال مؤتمر "قمة مكة" الذي ضم المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت بجانب الأردن، إذ وصل إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي، وهي: (1- وديعة في البنك المركزي الأردني 2- ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن 3- دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات 4- تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).