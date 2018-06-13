إنزال جوي للقوات الخاصة السعودية في دولة الجوار (فيديو)

وقامت القوات بهذه العمليات، صباح اليوم الأربعاء، ضمن عمليات عسكرية واسعة لتحرير ميناء ومدينة الحديدة من جماعة "أنصار الله". وبدأت قوات مدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات عملية عسكرية لاستعادة ميناء الحديدة الاستراتيجي، ومن المتوقع أن تكون المعركة هي الأكبر منذ نحو ثلاث سنوات بين التحالف وحركة الحوثيين التي مازالت تسيطر على العاصمة صنعاء.

وبحسب التقارير فقد بدأت العمليات العسكرية بضربات جوية مع هجوم بري واسع على المدينة والميناء "لاستعادتهما" من يد الحوثيين، وسُمعت أصوات انفجارات ضخمة في مناطق متفرقة بالمدينة.

الوية العمالقة

عملية إنزال جوي لقوات خاصه من القوات التحالف و تم الينزل خلف خطوط العدو الحوثي الحديده يقول قائدهم وينك يالحوثي pic.twitter.com/8M0zApWgQj — المركز الاعلامي لدعم الويه العمالقه (@alameljha) June 13, 2018

وكانت الإمارات التي تقود العمليات العسكرية مع السعودية في اليمن، قد أمهلت "أنصار الله" يومين للانسحاب من الميناء قبل الهجوم عليه.

ويعد الميناء البوابة الرئيسية لتدفق الشحنات الغذائية والمساعدات من الدول العربية والأوروبية إلى المدينة، بالإضافة إلى أنه المركز التجاري الرئيس في اليمن والذي يسيطر على أكثر من 70 في المئة من واردات الدولة.

وحذرت منظمات إنسانية من أن نحو ربع مليون يمني سيتضررون جراء العمليات العسكرية، ما ينذر بكارثة إنسانية.

وقال الوزير الإماراتي أنور قرقاش، لـ"بي بي سي" إن "صبر التحالف قد نفد بعد استنفاد السبل الدبلوماسية وانتهاء مهلة الـ48 ساعة التي منحها للحوثيين".

© REUTERS / Faisal Nasser قصف مكثف لقوات "التحالف العربي" قرب ميناء الحديدة

وأضاف أن التحالف كان يريد وضع الميناء تحت إشراف الأمم المتحدة، لكنه في الوقت ذاته كان يستعد لشن عملية عسكرية حال رفض الحوثيين.

ويشهد اليمن نزاعا بين قوات موالية لحكومة معترف بها دوليا ومدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات من جهة و"أنصار الله" من جهة أخرى.

وقتل نحو 10 آلاف شخص في اليمن منذ تدخل التحالف بقيادة السعودية في مارس/ آذار 2015.