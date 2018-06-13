قطر تعلن دعم الأردن بـ500 مليون دولار

أعلنت قطر، اليوم الأربعاء 13 يونيو/ حزيران، تقديم دعم للأردن بقيمة 500 مليون دولار.

عمان- سبوتنيك وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن الدعم هو عبارة عن استثمارات في مشروعات سياحية وبنى التحتية، ويبلغ 500 مليون دولار.

وقالت الوزارة، في بيان لها، "صرح صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن دولة قطر تعهدت بتوفير 10 آلاف فرصة عمل في دولة قطر لشباب وشابات المملكة الأردنية الهاشمية بالإضافة إلى استثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن، الأمر الذي من شأنه إنعاش الاقتصاد الأردني والمساهمة في تنميته بشكل مستدام".

وكان عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني قد استقبل، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني #الأردن



His Majesty King Abdullah II receives Qatar’s Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani#Jordan pic.twitter.com/wKFSSAFM8B — RHC (@RHCJO) June 13, 2018

​ونشر الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني على "تويتر" تغريدة، جاء فيها "الملك عبد الله الثاني، يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني".

​وكان الأردن قد حصل على دعما ماديا قويا، خلال مؤتمر "قمة مكة" الذي ضم المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت بجانب الأردن، إذ وصل إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي، وهي: (1- وديعة في البنك المركزي الأردني 2- ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن 3- دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات 4- تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).