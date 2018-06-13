الرئيس هادي يدعو قواته للحسم العسكري لتحرير مدينة وميناء الحديدة غربي اليمن

دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الجيش والمقاومة الشعبية مدعومة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى الحسم العسكري للسيطرة على مدينة وميناء الحديدة، غربي البلاد.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، اليوم الأربعاء "دعا الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجيش الوطني والمُقاومة الشعبية مدعومة بقوات التحالف العربي، اللجوء للحسم العسكري لتحرير مدينة وميناء الحديدة".

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن.. هجومان لـ "أنصار الله" على قوات الرئيس هادي جنوب الحديدة

وأضافت الوكالة أن دعوة هادي جاءت "بعد أن وصلت الأمور في المحافظة إلى درجة الكارثة الإنسانية، التي لا يمكن السكوت عليها، جراء الممارسات الحوثية وتعنتها في التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في اليمن".

وقال هادي "كنّا ولا زلنا نسعى للحل السلمي المستند على المرجعيات الأساسية الثلاث متمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وقدمنا الكثير من التنازلات لتجنب الحل العسكري إلا أننا لا يمكن أن نسمح باستغلال معاناة أبناء شعبنا وجعله رهينة لإطالة أمد هذه الحرب التي أشعلتها المليشيا الانقلابية".

وأعلنت القوات الحكومية الموالية للرئيس هادي، صباح اليوم الأربعاء، إطلاق عملية "النصر الذهبي" العسكرية بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، لاستعادة السيطرة على مدينة وميناء الحُديدة الاستراتيجية، على البحر الأحمر.

وذكر تلفزيون العربية السعودي، ظهر اليوم الأربعاء، أن القوات الموالية للرئيس هادي "تصل إلى مشارف مطار الحديدة بدعم من التحالف".

‏‎ ولفتت "سبأ" إلى أن "الحكومة اليمنية أكدت في بيان رسمي، أنها استنفذت كافة الوسائل السياسية والسلمية لإخراج المليشيا الحوثية من ميناء الحديدة، التي دأبت على استغلال الميناء كممر لتهريب الأسلحة الإيرانية؛ لإطالة أمد الصراع وقتل أبناء اليمن".

وينفذ التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات عمليات عسكرية لدعم القوات الموالية للرئيس هادي منذ 26 آذار/مارس 2015، لاستعادة حكم البلاد.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش قال إن المهلة التي منحها التحالف العربي للأمم المتحدة من أجل التوصل لاتفاق مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" لتجنب معركة الحُديدة تنتهي ليل الثلاثاء.

وأضاف قرقاش "تحرير الحُديدة سيفرض واقعا جديدا ومختلفا، وسيأتي بالحوثيين إلى طاولة المفاوضات".

وفي الآونة الأخيرة، صعّد التحالف العربي الذي تقوده السعودية من عملياته العسكرية الرامية للسيطرة على الحُديدة، وهي مدينة وميناء استراتيجيان.