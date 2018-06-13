تسجيل
23:36 13 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    عائلة مصرية تنتظر حلول موعد الإفطار في رمضان

    "العزومة"... حافلة بطابقين تجوب شوارع القاهرة في رمضان توزع طعام الإفطار

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 30

    في مسعى للتخفيف عن كاهل كثيرين، تجوب حافلة ذات طابقين معبأة بالطعام شوارع العاصمة المصرية القاهرة خلال شهر رمضان لمساعدة الصائمين المعوزين في الحصول على وجبة إفطار جيدة.

    وبحسب "رويترز"، تجوب الحافلة المسماة "العزومة" شوارع المدينة يوميا لتوزيع أكياس طعام على الناس والجمعيات الخيرية المعتمدة، ومع اقتراب غروب الشمس تستقر الحافلة في مكان ما ويفرش المتطوعون عليها موائد بها ويقدمون وجبات إفطار ساخنة للصائمين.

    دمشق
    © Sputnik . HASSAN HASHEM
    أول عيد رمضان آمن في دمشق منذ 7 سنوات (فيديو)

    ويهدف المشروع إلى دعوة الناس للشعور بأنهم في بيوتهم، ومحاربة الوصمة المرتبطة بتناول الإفطار على موائد الرحمن التي قد يراها بعض المصريين محرجة.

    يشار إلى أن هذه المبادرة بدأت قبل أربع سنوات من جانب وكالة "ريد سكوير" الإعلانية و"بنك الطعام المصري" وشركات مختلفة أخرى.

    وجذبت تلك المائدة كثيرين عبر تلك السنين، ويتناول أكثر من 200 شخص إفطارهم عليها حاليا يوميا.

    وقال مسؤول تنظيم حافلة "العزومة" في "بنك الطعام المصري" عماد رشاد "يعني هي كلمة دارجة في مجتمعنا إن إحنا في العزومة بنعمل حاجة كده يعني زي البيت. إن حضرتك مثلا لو عازمني في البيت عندك أنت حضرتك تقدم لي كل حاجه كويسة في البيت. كعزومة تعالى أنت أعزمك النهاردة في رمضان عندي، هي نفس الحكاية".

    وقال متطوع يدعى مصطفى جمال "الصبح بيبقى فيه توزيع شنط بيبقى فيها مكونات غذائية معينة وتوزع على ناس محتاجة أو جمعيات. ودلوقتي المائدة، بنفرش زي ما أنت شايف المناضد، وبنجهز عليها الوجبات وبنوزعها".

    ومن بين سكان القاهرة الذين يتناولون إفطارهم على حافلة العزومة رجل يدعى فارس يرى أنها مناسبة لكثيرين بمن فيهم المارة الذين لا يسعفهم الوقت للحاق الإفطار في بيوتهم.

    وقال فارس "هي فكرة جميلة، فكرة تمام، على أساس إنه لو حد مثلا في بيته ما عندوش القدرة إنه هو يطبخ لقمة لعياله أو واحدة في بيتها ما عندهاش القدرة إنها تطبخ لعيالها ومعاهاش ميزانية تجيب لقمة لعيالها، هي فكرة العزومة دي فكرة جميلة إنها تنزل وتأخد عيالها وتأكل لقمة هنا. حد مثلا ماشي على طريق لسه ما وصلش بيته برضه فكرة جميلة وفكرة كويسة أن هو ينزل يأكل لقمه هنا".

    انظر أيضا:

    كشف حساب الألفاظ الخارجة والتحرش في دراما رمضان ٢٠١٨
    ألمانيا... دعوات لمنع المسلمين الصائمين عن العمل في رمضان
    "الرابع خلال شهر رمضان"... السعودية تعترض صاروخا حوثيا استهدف "جازان"
    هذا المسلسل يتابعه محمد صلاح في رمضان
    الكلمات الدلالية:
    أخبار رمضان, أخبار مصر, طعام, توزيع مساعدات, جمعيات خيرية, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المشاركون في مهرجان لمشجعي فيفا لكأس العالم 2018 في فوروبيوفي غوري (تل الدويري) بموسكو
    انطلاق مهرجان المشجعين وكل عشاق كأس العالم 2018 في روسيا
    ترامب يطور العلاقات بالشتم
    ترامب يطور العلاقات مع الزعماء بالشتم
    أسطول البحر الأسود الروسي
    أسطول البحر الأسود الروسي: أرقام وحقائق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك