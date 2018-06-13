6 نقاط تحدث عنها سعد الحريري عقب لقاء بوتين

قال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري إنه بحث العديد من القضايا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى موسكو، اليوم الأربعاء.

وعقب اللقاء نشر الحرير في صفحته على "تويتر" تدوينة أورد فيها 6 نقاط تناولها خلال لقائه مع الرئيس الروسي، مشيرا إلى أن النقطة الأولى تناولت العلاقات الثنائية والوضع في لبنان وتطورات الأوضاع الإقليمية، أما النقطة الثانية فتناولت قضية عودة اللاجئين السوريين، والدور الروسي في هذا الأمر.

© REUTERS / JAMAL SAIDI من استقبل الحريري في موسكو (فيديو وصور)

وحول تشكيل الحكومة اللبنانية أوضح الحريري أنه كان يتمنى الانتهاء من هذه الخطوة قبل عيد الفطر، لكن الحوار بين الأطراف السياسية المختلفة ربما يأخذ فترة أكبر.

وتحدث الحرير عن المحاصصة في الحكومة الجديدة مطالبا بألا تكون هي أساس التشكيل الحكومي، وإنما يجب أن يعتمد تشكيل الحكومة على قدرتها على الإنتاجية وما يمكن أن تنجزه من مهام.

وتحدث رئيس الوزراء اللبناني عن مباراة مصر والسعودية في كأس العالم في روسيا متمنيا للفريقين التوفيق، بينما تحدث في النقطة السادسة عن أنه كان يشجع فريق البرازيل لكرة القدم، مضيفا: "إذا كانت هناك دولة عربية مشاركة فأشجع تلك الدولة.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء اللبناني، خلال زيارة الأخير إلى الكرملين التي تهدف إلى الحفاظ على الاتجاه الإيجابي فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين روسيا ولبنان، بغض النظر عن "المؤشرات المثيرة للقلق" في الربع الأول من العام الجاري.

وكان الحريري قد وصل بعد منتصف الليل الماضي إلى موسكو، حيث كان في استقباله سفير لبنان في روسيا شوقي أبو نصار والمطران نيفون صيقلي ومسؤولون من الخارجية الروسية ومستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان والذئب الهداف الذي يمثل شعار المونديال.، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.