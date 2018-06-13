"أنصار الله" تفشل إنزالا بحريا سعوديا إماراتيا قرب ميناء الحديدة

قال مسؤول تابع لـ"أنصار الله" لقناة "الميادين"، ونقلته وكالة "رويترز" إن القوات التابعة للحوثيين نجحت في إفشال إنزال بحري لقوات سعودية وإماراتية قرب ميناء الحديدة.
وأضاف "أفشلنا إنزالا بحريا للقوات السعودية — الإماراتية قرب ميناء الحديدة".
وشنت قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية صباح اليوم الأربعاء، هجوما على سواحل مدينة الحديدة في اليمن، وذلك لاستعادتها من سيطرة جماعة "أنصار الله"، وتشير توقعات إلى أن العملية تعد الأكبر بين قوات التحالف و"أنصار الله" منذ 3 سنوات.
ويعد ميناء الحديدة البوابة الرئيسية لدخول المساعدات إلى اليمن، حيث يسيطر على 70 % من واردات الدولة.
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