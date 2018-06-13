الرئيس السوري: سنضرب الجيش الإسرائيلي في سوريا

وأضاف، في حوار مع "قناة العالم" الإيرانية، اليوم الأربعاء 13 يونيو / حزيران: "لم نتوقف عن الرد، ولم نتوقف عن القتال ضد الإرهابيين، بحسب الإمكانيات المتوفرة لدينا من الناحية العسكرية والتقنية".
ولفت الرئيس السوري إلى أن الإرهابيين الذين يعملون لصالح إسرائيل بدأوا بالهجوم على منظومات الدفاع الجوي السورية، بناء على توجيه إسرائيلي أمريكي.
وأكد الأسد أن الرد على إسرائيل سيكون سياسيا وعسكريا وبكل المجالات.
واعتبر الأسد أن إرهابيي إسرائيل داخل سوريا يتمثلون في تنظيمات "داعش" أو "النصرة" الإرهابية، أو المجموعات الأخرى المرتبطة بالمخطط وبالاستراتيجية الإسرائيلية.
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