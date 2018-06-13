"أنقذته الشرطة الروسية"... تركي آل الشيخ ينجو من الجماهير في موسكو (فيديو)

ويظهر آل الشيخ في مقطع الفيديو بينما يحاول النجاة من جماهير ومشجعي كرة القدم، بمساعدة الشرطة الروسية، التي نقلته بسيارتها.
#عاجل.. فيديو تركي ال الشيخ يتحدث من داخل سيارة الشرطة في موسكو لهذا السبب https://t.co/79GIFjcxG0 #الوئام pic.twitter.com/nGR7SGXRMS— صحيفة الوئام (@alweeamnews) June 13, 2018
ويرجع سبب ذلك إلى تجمع الجمهور السعودي في الساحة الحمراء في موسكو الذين التفوا حول آل الشيخ، وتم إغلاق الساحة الحمراء بالكامل وأصيبت الحركة المرورية بالشلل التام مما صعَّب خروج آل الشيخ من التجمهر.
@Turki_alalshikh— NFC (@M_1985_mr) June 13, 2018
محتاج كفاله يابوناصر pic.twitter.com/Ri75gZkd68
عاجل..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) June 13, 2018
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الآن.. تركي آل الشيخ يلتقي الجماهير السعودية في الساحة الحمراء بموسكو.
.#السعودية #كأس_العالم #موسكو
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يذكر أن المنتخب السعودي يستهل مشواره في كأس العالم يوم غد الخميس 14 يونيو/ حزيران، بخوضه المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الروسي.
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