"أنقذته الشرطة الروسية"... تركي آل الشيخ ينجو من الجماهير في موسكو (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، أثناء وجوده وسط الجماهير في العاصمة الروسية، موسكو.

ويظهر آل الشيخ في مقطع الفيديو بينما يحاول النجاة من جماهير ومشجعي كرة القدم، بمساعدة الشرطة الروسية، التي نقلته بسيارتها.

#عاجل.. فيديو تركي ال الشيخ يتحدث من داخل سيارة الشرطة في موسكو لهذا السبب https://t.co/79GIFjcxG0 #الوئام pic.twitter.com/nGR7SGXRMS — صحيفة الوئام (@alweeamnews) June 13, 2018

ويرجع سبب ذلك إلى تجمع الجمهور السعودي في الساحة الحمراء في موسكو الذين التفوا حول آل الشيخ، وتم إغلاق الساحة الحمراء بالكامل وأصيبت الحركة المرورية بالشلل التام مما صعَّب خروج آل الشيخ من التجمهر.

يذكر أن المنتخب السعودي يستهل مشواره في كأس العالم يوم غد الخميس 14 يونيو/ حزيران، بخوضه المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الروسي.