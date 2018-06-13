رسالة شفهية من أمير قطر إلى ملك الأردن

بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، برسالة شفوية إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

ووفقا لوزارة الخارجية القطرية، جاءت الرسالة بشأن العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

© Sputnik . Ramil Sitdikov قطر تزف نبأ سارا للسعودية

وقام الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، بتسليم الرسالة إلى ملك الأردن اليوم الأربعاء.

ووجه الأمير تميم، بتوفير 10 آلاف فرصة عمل في دولة قطر لشباب وشابات المملكة الأردنية بالإضافة لاستثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن.

وتهدف قطر بهذه الخطوات، إنعاش الاقتصاد الأردني والمساهمة في تنميته بشكل مستدام.